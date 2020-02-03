Tuzla’da iki gencin sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İstanbul Tuzla’da arkadaş oldukları değerlendirilen iki genç, sokak ortasında bir anda birbirlerine girdi. Gençlerin tekmeli yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tuzla'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre arkadaş olan iki genç, bir kafeden çıkıp sokakta yürüdükleri sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki genç sokak ortasında birbirlerine yumruklarla saldırdı. Gençlerden biri yere düşürdüğü kişiye art arda yumruklar savururken, çevredekiler kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışan gençlerden biri olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşlar diğer genci zapt etmekte güçlük çekti. Gençlerin kavgası çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede sonlandı.



İki gencin sokak ortasında birbirlerine yumruklarla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki genç bir anda birbirlerine giriyor ve yumrularla saldırıyor. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlanıyor.