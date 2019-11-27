Uçağa bomba koydular, hostesi rehin aldılar...Özel harekat polislerinden uçakta nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan eğitimler kapsamında havalimanında nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği kalkışa hazırlanan uçağa bomba koyarak personeli rehin alan teröristler, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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