Web TV Yaşam Uçan çadırı tutarken metrelerce havalanan "uçan pazarcı" o anları anlattı

Uçan çadırı tutarken metrelerce havalanan "uçan pazarcı" o anları anlattı

03.12.2019 | 18:15

Kadıköy’de pazar çadırı kurduğu sırada eli ipe takılan pazarcı Mehmet Pekcan, rüzgarın şiddetiyle havalanan çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Çadırla beraber havaya yükselen Pekcan, o anları anlattı.

Kadıköy'de geçtiğimiz Cuma günü bir pazarda çadır kuran Mehmet Pekcan'ın eli çadırın ipine takıldı. O sırada şiddetli rüzgarın esmesiyle çadır havalanmaya başladı. Eli ipe takılan Pekcan da çadırla beraber metrelerce havaya yükseldi. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Çadırla beraber metrelerce havaya yükselen Mehmet Pekcan, "Böyle fırtına vardı. Baya baya uçtum. Brandayı tutuyordum istemeden elime dolandı. Kolum kırılmasın diye de diğer elimle tuttum. Heyecan yapmadım. Çok şükür paraşüt gibi yavaş iniş yaptım. Onun tekrarı yok, şakası da olmaz" dedi.
Olaya tanık olan bir pazarcı, "Sırık milletin kafasına değmesin diye çadırı tuttu. Çadır büyük olduğundan uçtu. Uçunca da biz bunu mu çadırı mı indireceğiz bilemedik. Eli de sıkılmış. Biraz da komedi oldu. Adam böyle havalarda uçuyor" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:08
Kayıp iki dağcının ayak izlerinin bulunduğu bölgenin görüntüsü ortaya çıktı 03.12.2019 | 18:15
03:57
Hayalleri gerçek oldu, engelli gençler askerlik yaptı 03.12.2019 | 18:15
02:43
Uçan çadırı tutarken metrelerce havalanan "uçan pazarcı" o anları anlattı 03.12.2019 | 18:15
00:14
Mardin'deki sel okulu da vurdu 03.12.2019 | 17:41
00:19
Ankara'da sınıfta sigara içen öğrenciye sosyal medyada tepki 03.12.2019 | 17:37
04:08
BİM marketleri 6 Aralık 2019 Cuma günü ürünleri (Sesli anlatım) 03.12.2019 | 16:53
04:15
Evimizdeki tehlike: Akıllı TV'ler! Akıllı TV'ler evimizi bakın nasıl gözetliyor.. 03.12.2019 | 15:51
05:00
Esra Erol'da gündem olan olay çiftten flaş haber! 'Bir kilo et için aldattı' demişti... 03.12.2019 | 15:50
02:12:32
Müge Anlı (3 Aralık 2019 Salı) canlı yayını tamamı kesintisiz tek parça izle! Cinayet açıklaması şoke etti... 03.12.2019 | 13:56
08:54
Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz kızları Vina’nın doğum anında yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 03.12.2019 | 13:22
04:39
Müge Anlı'da şok cinayet açıklaması! Celalettin Polat'ı öldürüp... (3 Aralık 2019 Salı) 03.12.2019 | 13:27
00:21
İstanbul'da hayvan barınağında pitbull dehşeti! 03.12.2019 | 13:18
01:04
Meteoroloji'den kar yağışı ve İstanbul hava durumu uyarısı! Kar ne zaman yağacak? 03.12.2019 | 12:47
01:06
Hatay İskenderun'da suç çetesine operasyon: 8 gözaltı! 03.12.2019 | 12:34
03:39
Müge Anlı'da Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine böyle kavuştu! 03.12.2019 | 11:28
03:35
Müge Anlı, 3 aylık bebekken annesinden ayrılan Ceylan'ın anneannesi buldu! 03.12.2019 | 10:46
01:35
İstanbul barajları alarm veriyor 03.12.2019 | 10:42
02:04
Yeter ki kalplerde engel olmasın 03.12.2019 | 10:23
05:52
Beton mikserinin altında feci şekilde ölen küçük kızın annesi "Kızım o kıyafeti hiç giymemişti" 03.12.2019 | 10:13
04:18
İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklular arasındaki demir sopalı kavga kamerada 03.12.2019 | 10:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN