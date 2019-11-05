Web TV Yaşam 'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı

'Uçan tekme'yle gaspçıyı düşürüp parasını kurtardı

05.11.2019 | 14:00

Antalya'nın Kepez ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı'nın (32) bir banka şubesinden çektiği para, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından gasbedilmek istendi. Deniz Tuzlalı şüpheliyi 'uçan tekme'yle düşürüp parasını kurtarırken, kargaşadan faydalanan gaspçı izini kaybettirdi. Olay, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Deniz Tuzlalı, ev almak için biriktirdiği parayı bir banka şubesinden çekerek, başka bir bankanın şubesine yatırmak istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Tuzlalı'yı takip eden kimliği belirsiz kişi, para dolu poşeti kaparak kaçtı. Hızlı davranan Tuzlalı, şüpheliyi kovalamaya başladı. Banka şubesinin önüne gelen Deniz Tuzlalı, çelme taktığı şüpheliyi düşürdü. Poşetin yırtılmasıyla para etrafa saçılırken, kargaşadan faydalanan şüpheli kaçtı. Deniz Tuzlalı ve çevredekiler parayı topladı. Parasını kurtarmayı başaran Deniz Tuzlalı, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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