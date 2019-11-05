Uçuruma düşen kadın kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonu arattı
Bursa’da bir genç kız uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere telefonu bulmadan çıkmam diyen genç kız 1 saatin sonunda düştüğü yerden kurtarıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, kameraları kapatın çekmeyin” diyen genç kız aynı zamanda kameralara el sallayarak gülümsedi. Olay Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Teleferik mahallesinde bulunan Zeyniler köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece geç saatlerde manzara izlemek için dağa çıkan vatandaşlar bir kadının imdat çığlıklarını duydu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uçurumdan 20 metre aşağıya yuvarlanan Serpil Ç.’yi (25) gördü. Olay yerine AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:00
Bağdadi'nin kız kardeşi nasıl yakalandı? 05.11.2019 | 11:17
00:43
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 05.11.2019 | 11:14
33:37
01:05
Kocaeli'de denizde ceset bulundu 05.11.2019 | 10:21
03:20
Park halindeki araca çarpıp altına girdi... O anlar kamerada 05.11.2019 | 10:14
03:18
05:47
Uçuruma düşen kadın kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonu arattı 05.11.2019 | 10:10
01:47
Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtarma operasyonu kamerada... 05.11.2019 | 09:52
05:47
05:45
00:43
İşte ıspanak zehirlenmesine neden olan yabancı otlar 04.11.2019 | 19:49
03:38
Hamsinin kilosu 5 TL'ye kadar düştü 04.11.2019 | 18:41
00:48
1 aylık bebek kazada hayatını kaybetti 04.11.2019 | 18:41
02:54
İstanbul'da TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatıp drift yapan magandalar kamerada! 04.11.2019 | 16:17
01:26
İstanbul'da ''Ispanak zehirledi'' iddiası! 04.11.2019 | 15:16
03:48
Tavuk döner neden zehirler? 04.11.2019 | 15:15
00:18
Mardin’de kaçak elektriği önleyen panoları kırıp yaktılar 04.11.2019 | 15:10
02:17
Eskişehir’de sevgili dehşeti 04.11.2019 | 15:10
01:59
Çorum'da 'yan bakma' kavgası 1 ölü, 1 yaralı 04.11.2019 | 15:09
01:59
Eniştesine kurşun yağdırdı, o anlar kameraya böyle yansıdı 04.11.2019 | 15:08