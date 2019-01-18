Uludağ'da drift yapanlara ceza yağdı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da, trafiği tehlikeye sokan driftçilere ceza yağdırdı. Uludağ Milli Parklar bölgesinde sezonun açılmasıyla birlikte, jandarma trafik ekipleri de kontrolleri arttırdı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak vatandaşların canını hiçe sayan trafik magandalarına, jandarma ekipleri ceza yağdırdı. Uludağ'da karlar üstünde drift yapan 19 araca, trafik kurallarını ihlalden toplamda 95 bin 190 lira idari yaptırım uygulanarak bu araçlar trafikten men edildi. Jandarma ekiplerinin Uludağ'da trafik magandalarına göz açtırmamak için uygulamaları devam ediyor.