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Uludağ’da kar kalınlığı 145 santimetreyi geçti

08.01.2020 | 11:18

Türkiye’nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 145 santimetreyi geçti. Uludağ'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonucunda zirve karla kaplanırken, dağ yolu da beyaza büründü. Drone ile havadan görüntülenen Uludağ yolundaki kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkartarak kartpostallık görüntüleri aratmadı. Kent merkezinden zirveye teleferikle çıkmayı tercih edenler, 9 kilometreyi eşsiz kar manzarası eşliğinde katediyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’a teleferikle ulaşanlar ile Oteller Bölgesi’nden telesiyej kullanarak zirveye çıkanlar, doğa ve karın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor. Teferrüç’teki ilk istasyondan teleferiğe binen tatilciler Kadıyayla ve Sarıalan istasyonlarını yaklaşık yarım saat gibi bir sürede geçip müthiş kar manzarası eşliğinde Kurbağakaya mevkine ulaşıyor.

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