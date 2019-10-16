Ümraniye'de korkutan yangın
Ümraniye Dudullu’ da bir cila atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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