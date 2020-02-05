Web TV Yaşam Ümraniye’de muştalı dehşet kamerada! Muhtarlık seçimlerindeki husumet kavgaya dönüştü | Video

Ümraniye’de muştalı dehşet kamerada! Muhtarlık seçimlerindeki husumet kavgaya dönüştü | Video

Ümraniye’de muştalı dehşet kamerada! Muhtarlık seçimlerindeki husumet kavgaya dönüştü | Video
05.02.2020 | 09:57

Ümraniye’de iki aday arasında 31 Mart’taki muhtarlık seçimlerinden kaynaklanan husumet bitmek bilmedi. Taraflar arasında seçimden, on bir ay sonra çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralanan muhtar adayının kaşına 3 dikiş atıldı. Kavga sonrası kaçma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, geçtiğimiz cuma günü Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, son yerel seçimlerde muhtar adayı olan Murat Çalışır, arkadaşıyla birlikte cuma namazı çıkışında mevcut muhtar A.G. ve oğlu M.G.’nin sözlü tacizine uğradı. Murat Çalışır arkadaşı ile duymamazlıktan gelerek oradan uzaklaşmak istedi. Muhtarın oğlu M. G. Murat Çalışır ile arkadaşının yanından omuz atarak geçti ve sokak başında bekledi. Murat Çalışır ne istediğini sordu. M.G. beklenmedik bir anda parmaklarına geçirdiği muşta ile Çalışır’a yumruk attı. Gözünden yaralanıp hastaneye kaldırılan Murat Çalışır’ın kaşına dikiş atıldı. “Sakinliğimi korudum, kendimi koruyamadım” 31 Ocak Cuma günü arkadaşımla cuma namazı çıkışı eve giderken, A.G. muhtarlık binasının önünde oğluyla birlikte bize hakaret etti. Duymazlıktan gelerek yoluma devam ettim. Daha sonra oğlu oğlu hızlı adımlarla üstüme geldi ve bana sürtünerek geçti. Biz yine sesimizi çıkarmadık. Evimin bulunduğu sokağa girdiğimde M.G.’nin beni beklediğini gördüm. ‘Hayırdır, bir şey mi söyleyeceksin’ dedim. Tuhaf bakışları vardı. Elinde olan metal bir aksan ile gözüme vurdu ve kaçtı. Kaşım yarıldı. 112 Acil servisi ve 155 Polis İmdat’ı aradım. Kaşıma dikiş atıldı. Gözümü kaybetme ihtimalim vardı. Babası oğlunu azmettirdi, oğlu da beni yaraladı. Şikayetçi oldum. Kanuni haklarımı takip edeceğim” İfadelerini kullandı.

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