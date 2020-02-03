Üniversite öğrencilerinin depremzedelere gönderdiği yardım valizi duygulandırdı | Video

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından üniversite öğrencilerinin depremzedelere gönderdiği yardım valizindeki notlar okuyanları duygulandırdı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından deprem zedeler için yurdun dört bir tarafından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yardımların içerisinden ise okuyanları duygulandıran ve birlik beraberliği gösteren farklı farklı notlar da çıkıyor. Son olarak Karabük’ten depremzedelere kendi kıyafetlerini, tabaklarını, kitaplarını ve kişisel eşyalarını yollayan bir üniversite öğrencisinin valizin içine bıraktığı not gören herkesi hem duygulandırdı, hemde gururlandırdı.