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Ünlü iş adamının kaza geçirdiği anlar kamerada

24.11.2019 | 18:14

İstanbul Beşiktaş’ta Ünlü iş adamı Sacit Naşit Batllo’nun kullandığı lüks otomobil önce bir otomobile ardından trafik levhasına çarparak durabildi. Ünlü iş adamının lüks otomobili ile karıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş, Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün sabah Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde seyir halinde olan işadamı Sacit Naşit Battlo, trafik ışıklarını geçtiği esnada karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik levhasına savrulan otomobile, trafik levhası ok gibi saplandı. İş adamı, kazayı yara almadan atlatırken lüks otomobili ise ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparken, trafik polisi ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ünlü iş adamı karıştığı trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde Ahmet Adnan Saygun Cadde'sinde seyir halinde olan iş adamı ilk olarak karşı şeritten gelen otomobile çarptığı, ardından yol kenarında bulunan trafik levhasına savrulduğu görüldü.

"DEVRİLEN DİREK DİĞER ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞÜYOR"
Kazayı anlatan Samet Arslan, "Ortaköy yönünden araç geliyor. Diğer araç da Ortaköy istikametine giderken, ışıklardaki sinyalizasyon sorunlarından dolayı ışıklarda biran yeşil yanınca arkadaş gaza yükleniyor. Süratli bir kalkış yapıyor. Diğer aracı da görmüyor. Sol şeritteki araç yol verdiği için. O aracı görmeyince direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Refüje çıkıyor, sonra da direk devriliyor. Direk diğer araçların üzerine devriliyor. Sürücü yaralanıyor. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti" dedi.

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