Ünlü kalp doktorundan yasaklı çikolata ve çay uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladığı listede içinde ilaç etken malzemeleri yer alan bitki çayları ve çikolataların satışı birçok yerde sürüyor. Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ritim bozukluğu nedeniyle ani ölümlere neden olabilirler dedi. İstanbul polisi de bu tür ürünlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

YASAK AMA SATIŞI DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu ile paylaştığı listede içinde ilaç etken maddesi 'Sibutramin içeren ve zayıflamaya yardımcı olduğu öne sürülen bitki çayları ve Sildenafil ilaç etken maddeli içecek ve çikolatalar da yer aldı. Bakanlığın açıklamasına rağmen bir çok yerde bu tür ürünlerin satışı sürüyor. İstanbul polisi en son Büyükçekmece Tepecik'teki bir depoda satışı yasak olan içekler ve çikolatalar ele geçirdi. Uzmanlar satışı yasak olmasına rağmen rahatlıkla ulaşılan bu tür ürünlerin ölümcül tehlike taşıdığını belirtiyor.