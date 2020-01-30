Web TV Yaşam Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür!

Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür!

Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür!
30.01.2020 | 16:14

Kocaeli Karatepe’de düzenlenen festivalde sahne alan ünlü pop şarkıcısı İrem Derici’nin sahnede söylediği skandal müstehcen söze sosyal medyada tepki.

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