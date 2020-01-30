Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür!
Kocaeli Karatepe’de düzenlenen festivalde sahne alan ünlü pop şarkıcısı İrem Derici’nin sahnede söylediği skandal müstehcen söze sosyal medyada tepki.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Ünlü pop şarkıcısı İrem Derici'den sahnede skandal küfür! 30.01.2020 | 16:14
00:59
Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı 30.01.2020 | 15:50
16:16
Türkiye'den koronavirüs salgının kalbi Çin'e 'Koca Yusuf' operasyonu 30.01.2020 | 12:22
01:30
Meteoroloji'den 30 Ocak 2020 Perşembe günü için hava durumu tahmini 30.01.2020 | 10:51
04:43
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı 30.01.2020 | 09:40
01:56
Bıçaklı şahsın polise saldırdığı anlar kamerada 30.01.2020 | 09:39
05:59
Enkaz altından çıkartılan gencin annesi, özel harekatçının ellerini öptü 29.01.2020 | 17:58
07:01
Türk Kızılayı’na deprem bölgesi için yardım yağdı 29.01.2020 | 17:57
05:24
Piyanonun yıldızları Bursa'da 29.01.2020 | 17:58
05:10
03:49
"İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti 29.01.2020 | 17:57
03:52
00:58
Kahvehanecinin kumar oyununu polis bozdu 29.01.2020 | 17:58
00:45
Elazığ'da deprem bölgesinde duygulandıran görüntü! Namazı böyle kıldılar... 29.01.2020 | 16:35
00:41
Antalya'da bilinçsiz sürücünün yaptıkları kameraya yansıdı 29.01.2020 | 15:44
07:46
03:59
Türk bilim insanlarından ölümcül virüsü anında tespit eden buluş! 29.01.2020 | 15:09
04:19
Depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği 2 binanın yıkılma anları kameralarda 29.01.2020 | 15:08
31:24