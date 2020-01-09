Web TV Yaşam Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı, uçağı kaçırdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı, uçağı kaçırdı

09.01.2020 | 18:24

Milano’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen şarkıcı Aleyna Tilki, güvenlik kontrolünden geçerken sıra nedeniyle bir yolcu ve görevli ile tartışınca karakolluk oldu. Havalimanı polis merkezinde ifade veren Tilki, uçağını da kaçırdı. Polis ekiplerinin ise görüntü almak isteyen gazetecileri engellemesi şaşırttı.

Milano'ya gitmek için saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra güvenlik kontrolüne yöneldi. Kontrolden geçerken bir yolcuyla sıra nedeniyle tartışan Tilki, iddiaya göre araya giren güvenlik görevlisine de hakaret etti. Tartıma sonrası güvenlik görevlisi ve yolcu, hakaret ettiği gerekçesiyle Tilki'den şikayetçi oldu. Havalimanı karakoluna götürülen ünlü şarkıcı, uçağını da kaçırdı. İfadesi alınan Tilki, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı, uçağı kaçırdı 00:35
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı, uçağı kaçırdı 09.01.2020 | 18:24
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce böyle koştu 00:48
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce böyle koştu 09.01.2020 | 18:24
Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar 00:45
Çocukları anaokulunda sandalyeye iple bağlamışlar 09.01.2020 | 16:13
Görüntüler aileyi şok etmişti...Sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu 01:01
Görüntüler aileyi şok etmişti...Sandalyeye iple bağlanan çocukların babası konuştu 09.01.2020 | 15:42
Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış 04:52
Amasya'da 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveni kapatılmış 09.01.2020 | 15:03
Emniyet müdürünün eşinden duygulandıran hareket...Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı 03:31
Emniyet müdürünün eşinden duygulandıran hareket...Islak çorabını çıkardığı öğrencinin ayağını mendille kuruladı 09.01.2020 | 15:07
Pendik’te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber 03:10
Pendik’te 5. kattan dereye düşen kadından acı haber 09.01.2020 | 13:33
Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü 09:22
Tunceli'de çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü 09.01.2020 | 12:06
Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı 02:19
Kardaki lastik izlerini takip eden ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı 09.01.2020 | 12:04
Şişli'de yanlışlıkla cinayet! Başkasına benzettim, yanlışlıkla öldürdüm 02:29
Şişli'de "yanlışlıkla" cinayet! "Başkasına benzettim, yanlışlıkla öldürdüm" 09.01.2020 | 11:51
Esnafın bilgisayarından cinsel istismar görüntüleri çıktı, halk sokağa döküldü 01:04
Esnafın bilgisayarından cinsel istismar görüntüleri çıktı, halk sokağa döküldü 09.01.2020 | 11:32
Beyoğlu'nda tadilat halindeki bina böyle çöktü 01:00
Beyoğlu'nda tadilat halindeki bina böyle çöktü 09.01.2020 | 11:03
Prim borcu olanlara sağlık hizmeti 1 yıl uzadı 01:11
Prim borcu olanlara sağlık hizmeti 1 yıl uzadı 09.01.2020 | 10:47
Büyükçekmece TEM'de kağıt balyaları yola devrildi 03:28
Büyükçekmece TEM'de kağıt balyaları yola devrildi 09.01.2020 | 10:49
Beyoğlu'nda bina çöktü! 03:38
Beyoğlu'nda bina çöktü! 09.01.2020 | 10:32
Sevgilisinden ayrılmak istemeyen adam ortalığı birbirine kattı 02:59
Sevgilisinden ayrılmak istemeyen adam ortalığı birbirine kattı 09.01.2020 | 10:18
İnanılmaz kazada ölümden saniyelerle böyle kurtuldu 01:42
İnanılmaz kazada ölümden saniyelerle böyle kurtuldu 09.01.2020 | 10:25
Yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 01:48
Yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 09.01.2020 | 10:23
Mecidiyeköy’de tenis raketi ve makasla birbirlerine saldırdılar 01:37
Mecidiyeköy’de tenis raketi ve makasla birbirlerine saldırdılar 09.01.2020 | 10:06
Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı 01:36
Tartıştığı şahsa böyle kurşun yağdırdı 09.01.2020 | 09:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN