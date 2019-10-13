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Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar

Kayseri'de, bir kadın yaya üst geçidine çıkarak intihar girişiminde bulunurken, meraklı vatandaşlar da cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı.

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Sivas caddesinde bulunan üst geçide çıkan 22 yaşındaki G.A.'yı üst geçit ve reklam panosu arasında gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Üst geçitte G.A.'yı oturur ve ağlar vaziyette gören meraklı vatandaşlar çevrede toplanırken, ihbarla kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, G.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Polis ekipleri G.A.'yı iknaya uğraşırken, meraklı vatandaşlar bu anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakika süren çabaları sonrasında G.A. ikna edilerek bulunduğu yerden üst geçide alındı. G.A., 112 ekiplerince yapılan ilk kontrolleri sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Üst geçitten atlamak isteyen kadını gördüler, telefonlara sarıldılar
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