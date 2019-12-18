Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti!

Başarılı yönetmen uzun süredir İstanbul'da yumuşak doku kanser tedavisi görüyordu. Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Uçurtmayı Vurmasınlar filminin de yönetmeni olan Tunç Başaran'ın cenazesinin ne zaman defnedileceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.