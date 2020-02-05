'Üstü kirli' diye otobüsten çocuğu otobüsten attı, yolcuyu darp etti | Video
Küçük çocuğu üstü kirli diye otobüsten attı. Olay Bursa'da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Üstü ve ayakları kirli olan bir çocuk kartına basarak otobüse binmek istedi. Ancak içeri doğru yürüdüğü sırada şoför, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi. Yolcuların tepki göstermesi üzerine şoför, yanındaki yakını ile birlikte yolcuyu darp etti. O anlar sosyal medyaya yayılınca şoföre tepki yağdı.
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