Üvey annesi 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktü
İstanbul Ümraniye'de, 14 yaşındaki kızın başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürülen üvey anne Y.T. gözaltına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan I.T. hastanede tedavi altına alınırken, üvey anne Y.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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