Uyuşturucu almak için araçlardan akü çalmış! Hırsızlık anı kamerada...

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Seyhan ilçesine bağlı Onur, Gürselpaşa, Denizli, Şakirpaşa, Yeşiloba ve Uçak mahallelerinde son 5 ayda 11 ayrı kamyonetten akü hırsızlığı meydana geldi. Art arda yaşanan olayları aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Polis görüntülerde bisikletiyle mahallede keşfe çıkan ve yüzünü de üzerine giydiği tişörtün kapüşonuyla gizleyen kişinin, 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren Ercan B. olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için onu sokak sokak aramaya başladı. Polis bu çalışmaların sonucunda şüphelinin Yeşilyurt Mahallesinde yüzünü kapüşonuyla kapatıp, bisikletiyle gezip akü çalmaya hazırlandığını saptadı. Polis olay yerine ekip çıkardı. Hırsızlık dedektifleri şahsı burada suçüstü yakaladı.



Gözaltına alınan Ercan B'nin, emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları da kabul ettiği öğrenildi. Kendisinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu da itiraf ettiği ileri sürülen Ercan B., "Uyuşturucu alacak para bulamayınca ben de park halindeki kamyonetlerden akü çalıp satmaya başladım. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım" savunmasını yaptığı öğrenildi.