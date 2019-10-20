Uyuşturucu operasyonu saniye saniye kamerada!
İstanbul Başakşehir İlçesi’ndeki bir sitede araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı gelince İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Timleri ve Asayiş Büro Ekipleri operasyon başlattı. İlk başta belirtilen adres gözetim altına alındı, sonra şüpheli şahıs araçla ikamet ettiği siteye geldiğinde araç durduruldu. Şüphelinin aracında ve evinde yapılan arama sonrası 22 valiz içerisinde 676 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Enver Ç.’nin Emniyet’teki işlemleri sürüyor.
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