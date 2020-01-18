Web TV Yaşam Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

Uyuşturucu operasyonunda uçaksavar mermileri ele geçirildi

18.01.2020 | 10:40

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacı diye tabir edilen 32 zanlının yakalanması için Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 uçak savar mermisi ele geçirildi.

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