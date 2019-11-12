Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"
Bursa’da bin polisin katılımıyla düzenlenen şafak vakti uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyetten topuklu ayakkabı ile çıkarılan genç kız, “Pişman değilim, ben satmıyorum. İçiciyim” dedi. İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa merkezde bulunan 10 mahallede, 50 farklı adrese bin polis memuruyla eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.
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