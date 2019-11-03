Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti
Ordu'da üzerine kamyon üzerindeki tomruk düşen bir kişi hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif Güney (46) şoförlüğünü yaptığı kamyonun üzerindeki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arif Güney ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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