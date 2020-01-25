Uzmanlar depreminin sürpriz olmadığını belirtti

Elazığ’da 6,8lik deprem meydana gelmesi üzerine ölü ve yaralı sayılarının artacağı düşünülüyor. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen ve Jeofizik Uzmanı Aydın Büyüksaraç A Haber’e depremin detaylarını değerlendirdi.

DOÇ DR. BÜLENT ÖZMEN: "DAF'TA GERİLİMİN BİRİKTİĞİNİ VE BİR DEPREMİN OLACAĞINI BELİRTİYORDUK"

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen depreme ilişkin: "Dün akşam Doğu Anadolu üzerinde meydana gelen bütün deprem bilimciler ve jeologlar olarak hepimiz Türkiye'nin Doğu Anadolu fayı üzerinde uzun bir zamandır deprem olmadığını dile getirdik. Buradaki gerilimin biriktiğini ve yakın bir zamanda deprem yaşanacağını belirtiyorduk. Maalesef bu öngörülerimiz dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Bizim DAF dediğimiz fay sol yönlü ve 600 km uzunluğundadır. Bu 6.8 büyüklüğündeki deprem, 40 ile 60 km uzunluğunda bir yüzey kırığına neden olabileceğini söyleyebiliriz. Buralarda bulunan yapılar zemin özelliklerini dikkate alarak yapılmadığı içinde maalesef çökmelere neden olduğunu görüyoruz. Ölü ve yaralı sayılarının artma ihtimali oldukça yüksektir. Bu büyüklükte ki bir depremin de artçılarının sürmesi beklenir. Dolayısıyla orada yaşayan vatandaşlarımızdan yetkili bir merciden uyarı yapılmadığı müddetçe hasarlı binalara girmemeleri gerekiyor. Sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara dikkat etmeleri gerektiği bu tür kaos durumlarında oldukça önemlidir." ifadesinde bulundu.

Hatay'da da büyük bir deprem olabileceğini belirten Jeofizik Uzmanı Aydın Büyüksaraç: "Bu deprem bizler için sürpriz değil, beklediğimiz bir depremdi. Bingöl-Elazığ arasında bölgenin kırılmış olması bu depremi meydana getirdi. Bitişik nizamdaki yapılar birbirini etkilemiş olduğunu söylemek gerekir. Buna ek olarak Erzincan'ın doğusundan başlayarak Hatay'ın güneyine kadar olan bölgede depremlerin olmasını bekliyoruz. Özellikle Antakya'da 1800'lü yıllardan bu yana depremin olmadığı yerlerdir bu bölgede büyük depremler olabilir. Ancak bunların zamanı büyüklüğünü kestirmek şuanda mümkün değildir." şeklinde değerlendirdi.