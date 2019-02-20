Vakıf bahçesinden kurşun levha çalan hırsız kamerada

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın (HEKVA) bahçesinde bulunan 68 kilo ağırlığındaki birden fazla kurşun levhayı çalarak hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

20 Ocak'ta gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin vakıf ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının eşkalini belirleyerek bölgede önlem aldı.

Zanlı C.U.'nun (29) Cerrahpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binada gizlendiğini tespit eden emniyet güçleri, boş binaya baskın yaptı. Polis, şüpheli C.U.'yi gözaltına alırken, vakfın bahçesinden çalındığı iddia edilen kurşun levhaların da metruk binada ele geçirildiği kaydedildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden C.U.'nun, aynı gün adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan zanlının vakıf bahçesinden hırsızlık yaptığına dair anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vakıf bahçesine giren zanlı kurşun levhaları kontrol ediyor. Kurşun levhaları çalan C.U.'nun, vakıf görevlilerinin kullandığı bahçe kapısından çıkıp gittiği anlara ilişkin kayıtlar yer alıyor.