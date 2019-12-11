Vali Karaloğlu’nun canlı yayında bahsettiği "denizde hortum çıktı" görüntüsü güldürdü

Kırmızı kod uyarısı yapılan Antalya'da, bir vatandaşın Konyaaltı Sahili’nde plastik boruyu eline alıp ‘hortum çıktı’ diye yaptığı video paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. Antalya Valisi’nin de dikkatini çeken paylaşıma ilişkin Vali Karaloğlu, “Videoyu bana atmış. Hortum mu çıktı diye merak ettik. Böyle esprilere can kurban” dedi.