Valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu
Yozgat’ta karne dağıtım töreninde bir öğrenci törene gelen valilik makam aracındaki Türk Bayrağını öpüp alnına koydu. O anlar okulun güvenlik kameralarınca kaydedildi.Yozgat'ta bir öğrenci Erdoğan Akdağ İlkokulunda düzenlenen karne törenine gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki bayrağı öpüp alnına koydu.
Okulun bahçesine park edilen Valilik makam aracını incelemeye koyulan ve aracın etrafında dolaşan iki öğrenciden Adil Erdem Temiz, aracın önünde asılı Türk bayrağını öpüp alnına koydu. Birinci sınıf öğrencisi Temiz'in bayrağı öpüp anlına koyduğu görüntü okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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