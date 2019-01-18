Valinin tatil sorusuna öğrenciden "Yatacağım" cevabı güldürdü

Sınıfta öğrencilere "Tatilde ne yapacaksınız?" sorusunu soran Vali Öksüz'e minik öğrencilerden Zeynep Gül Akça Salur, "15 gün evde yatacağım." yanıtını verdi. Bunun üzerine Öksüz, minik öğrencinin yanına gelerek sohbet etti.Öksüz, minik öğrenciye yeniden, "Ne yapacaksın tatilde, uyuyamıyor musun, kaçta kalkıyorsun?" gibi sorular yöneltti. Minik Salur da, "15 gün evde yatacağım, erken kalkıyorum, annem ne zaman kaldırırsa o zaman kalkıyorum." cevabını verince sınıfta gülüşmeler oldu. Vali Öksüz de bunun üzerine Salur'a "O zaman sen 15 gün uyu." dedi.