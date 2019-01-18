Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Valinin tatil sorusuna öğrenciden "Yatacağım" cevabı güldürdü

Kars Valisi Türker Öksüz'ün, karne dağıtım töreni için gittiği köy okulunda ana sınıfı öğrencisi Zeynep Gül Akça Salur ile diyaloğu gülümsetti.

Sınıfta öğrencilere "Tatilde ne yapacaksınız?" sorusunu soran Vali Öksüz'e minik öğrencilerden Zeynep Gül Akça Salur, "15 gün evde yatacağım." yanıtını verdi. Bunun üzerine Öksüz, minik öğrencinin yanına gelerek sohbet etti.

Öksüz, minik öğrenciye yeniden, "Ne yapacaksın tatilde, uyuyamıyor musun, kaçta kalkıyorsun?" gibi sorular yöneltti. Minik Salur da, "15 gün evde yatacağım, erken kalkıyorum, annem ne zaman kaldırırsa o zaman kalkıyorum." cevabını verince sınıfta gülüşmeler oldu. Vali Öksüz de bunun üzerine Salur'a "O zaman sen 15 gün uyu." dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Valinin tatil sorusuna öğrenciden "Yatacağım" cevabı güldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN