Web TV Yaşam Van Narkotik Polisi, kriptolu telefon görüşmelerini çözdü

Van Narkotik Polisi, kriptolu telefon görüşmelerini çözdü

09.12.2019 | 10:05

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kaçakçılarının kendi aralarında kullandığı kriptolu görüşmeleri çözerek yeni bir operasyon düzenledi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:49
Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı 09.12.2019 | 10:42
02:23
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi 09.12.2019 | 09:55
00:45
Van Narkotik Polisi, kriptolu telefon görüşmelerini çözdü 09.12.2019 | 10:05
00:42
Fuhuş çetesine rüşvetli suçüstü 09.12.2019 | 10:03
00:16
İstanbul Ataşehir'de iğrenç olay! Yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösteren sapığın görüntüleri ortaya çıktı! 09.12.2019 | 08:22
04:34
Kayıp dağcıların montunun bulunduğu yere özel termal drone sevk edildi 08.12.2019 | 14:20
02:41
Dünyanın en büyük kargo gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti 08.12.2019 | 12:30
12:05
Esra Erol'da evli kadının görülmemiş zincirleme aldatma skandalında şok gelişme! DNA testi sonucuna göre 3. sevgilisi de... 08.12.2019 | 11:01
00:19
İstanbul Beylikdüzü'nde makas atmaya çalışırken bariye çarpan araç kamerada! 08.12.2019 | 11:51
03:33
Bursa'da kaybolan dağcılara ait kırmızı renkli mont bulundu! 08.12.2019 | 09:47
00:52
Kim Milyoner Olmak İster?'de "Umarım 'Caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım bu cevabıyla sosyal medyada olay oldu! (7 Aralık Cumartesi) 08.12.2019 | 09:34
01:58:46
Esra Erol (6 Aralık 2019 Cuma) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! DNA testinde bir şok daha... 08.12.2019 | 08:14
00:42
Düğünde dans etmeyi bıraktı, kafasından vuruldu! 07.12.2019 | 19:35
03:25
Minik 112’ler görev başına geçti 07.12.2019 | 18:18
02:49
Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu 07.12.2019 | 18:18
01:59
Güneşli havayı fırsat bilenler Balıklıgöl'e akın etti 07.12.2019 | 18:18
02:52
Yaralı olarak bulunan Puhu kuşu tedavi altına alındı 07.12.2019 | 18:18
00:32
Başkent'te kaza güvenlik kamerasına yansıdı 07.12.2019 | 18:18
02:03
Önünde yürüyen şahsa böyle kurşun yağdırdı 07.12.2019 | 18:18
00:19
Kuşların dansı görsel şölen oluşturdu 07.12.2019 | 18:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN