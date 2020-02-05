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Van Valisi Bilmez'den, hayatını kaybedenlerle ilgili olay yerinde açıklama | Video

Van Valisi Bilmez'den, hayatını kaybedenlerle ilgili olay yerinde açıklama | Video
05.02.2020 | 15:49

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, ikinci kez çığ düşen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, "Jandarma teşkilatımızdan 8, güvenlik korucularımızdan 3, itfaiye personelimizden 1, ayrıca 9 da sivil vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" dedi.

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