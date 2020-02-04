Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü | Video
Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
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