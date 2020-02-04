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Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü | Video

Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düştü | Video
04.02.2020 | 18:26

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

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