Van’da 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi | Video
Van’ın İpekyolu ilçesindeki bir ikamette yapılan aramada 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’ndeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Bozo’nun da katıldığı detaylı aramada, ikamet içerisinde bulunan 2 adet plastik kova içerisinde 17 paket halinde toplam 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan V.G. ve F.G. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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