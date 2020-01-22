Van’da 4 kilo 244 gram metamfetamin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan iki ayrı çalışmada 4 kilo 244 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 01 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın şoför koltuğu döşemesi içerisine zulalanmış 4 paket halinde 4 kilo 025 gram metamfetamin ele geçirildi” denildi.