Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 26 yaralı
Erciş'ten Van'a gelen askeri zırhlı araç, Van-Erciş kara yolunun 30. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu devrildi.Kazada yaralanan 26 askeri personel, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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