Web TV Yaşam Van'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı

Van'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı

23.12.2019 | 16:45

Ticaret Bakanlığı, Van'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarını bugün açık artırmayla satışa çıkardı. 505 bin liradan başlayan açık artırma 24 yarın sona erecek.

Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu?na muhalefetten dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına el konuldu. Ticaret Bakanlığı, trüf mantarlarını 'bekletilmeyecek eşya' olarak 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden satışa çıkardı. 1 gün sürecek online ve açık artırma usulü ihale yarın saat 10.05'te sona erecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişi isteyen herkes siteye üye olma şartıyla katılabiliyor. İhaleye girmek için Halkbank ve Ziraat Bankası hesaplarına 100 bin lira teminat yatırmak gerekiyor.


Yaklaşık 80 kilo trüf mantarının satışa esas bedeli Van Gümrük Müdürlüğü tarafından 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi. Piyasada kilogram fiyatı 2 bin Avro olan trüf mantarının ihalesinde açık artırma 505 bin liradan (kilosu 6 bin 300 lira) başlatıldı. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde +4 derecede uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarları ile ilgili her türlü bilgi ve fotoğraflar web sitesinden görülebilecek. Ürünlerin ihale bedeli, ihale sona erdikten sonra 2 iş günü içinde ödenecek. Mantarların Tarım Bakanlığı tarafından yapılmış tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları da bulunuyor.


Ticaret Bakanlığı taze meyve sebze, bakliyat gibi gıda ürünlerini bekletilmeyecek eşya olarak e-ihale sistemi üzerinden satışa sunuyor. Bekletilmeyecek eşya ihaleleri araç ve eşya ihalelerine göre daha kısa sürüyor. Bekletilmeyecek eşyalar 1 gün ilanda, ilanı takip eden 1 işgünü ise teklife açık halde bulunuyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:32
Van'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı 23.12.2019 | 16:45
02:40
İşte ünlü Türk rapçilerin eski ve 2019'aki yeni halleri... 23.12.2019 | 16:10
04:19
Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan Dilek'e 4 baba adayı 23.12.2019 | 15:21
02:07
Bakırköy’de lise öğrencisine bıçaklı dehşet..Saldırgan öğrencilerin başka öğrenciyi darp ettiği anlar kamerada 23.12.2019 | 14:28
02:13:08
Müge Anlı (23 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Vahşi cinayetin şok detayları stüdyoyu karıştırdı... 23.12.2019 | 13:51
03:53
Müge Anlı'daki cinayetin kan donduran itirafları ortaya çıktı! (23 Aralık 2019 Pazartesi) 3 yıl sonra vahşi cinayeti nasıl işlediğini... 23.12.2019 | 11:41
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Bölüm'deki 'Meryem' sahnesi sosyal medyada olay oldu! (24 Aralık 2019 Salı) 23.12.2019 | 10:58
02:50
Müge Anlı'dan duygusal anlar! Canlı yayında başsağlığı mesajı... (23 Aralık 2019 Pazartesi) 23.12.2019 | 10:49
00:26
Büyükada'da atların çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı 23.12.2019 | 10:47
02:00
Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi 23.12.2019 | 09:56
00:41
İstanbul'da köpekten insanlara ibretlik trafik dersi 23.12.2019 | 09:50
00:30
Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti 23.12.2019 | 09:50
00:41
İnsanlar kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığın yanmasını bekledi 23.12.2019 | 09:48
03:53
İstanbul'da şiddetli lodos İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi 23.12.2019 | 09:42
02:30
Meteroloji'den İstanbul için hava durumu (23 Aralık 2019 Pazartesi) fırtına uyarısı! 23.12.2019 | 09:33
03:06
Suriye'de rejim yine İdlib'i vurdu 22.12.2019 | 14:43
04:28
Bahçelievler'de kan donduran cinayet... Karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu 22.12.2019 | 14:39
03:34
Uzman çavuşluk sınavını kazanamayan 21 yaşındaki genç intihara kalkıştı 22.12.2019 | 14:05
01:25
Otomobil tavanında uyuşturucu böyle ele geçirildi 22.12.2019 | 11:17
01:33
Kartal’da amatör maçta taraftarlar telleri söküp birbirine girdi 22.12.2019 | 11:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN