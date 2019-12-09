Van'da kar; 33 yerleşime ulaşım kapandı
Van ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. 33 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığı kentte, etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü.
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