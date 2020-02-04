Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! İşte son gelişmeler | Video

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ve bölgenin çığ düşme riskine karşı vatandaşları uyardı. AA muhabiri Mesut Varol gelişmeleri aktardı.