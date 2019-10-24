Van'da zabıtaya taşlı sopalı saldırı

Van’da hayvan pazarının karşısında kaçak hayvan kesimi yapanlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine taş, sopa ve satırlarla saldırdı. Çıkan arbedede biri ağır olmak üzere 5 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.