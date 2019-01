Van'daki Muradiye Şelalesi dondu

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi, yaz aylarında coşkulu akan suyuyla dikkat çeken Muradiye Şelalesi'nin bir bölümünü buza çevirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yılın her döneminde farklı güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, yaz ve kış mevsimlerinde fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.Donan Muradiye Şelalesi'ni ziyaret eden Selçuk Yay, "Muradiye Şelalesi her mevsim ayrı bir güzelliktedir. Şu an eksi 15 derecede donan şelalemiz Pamukkale'yi andırıyor. Şelale her ayda olduğu gibi bu ayda da yerli ve yabancı turistlere görsel bir şölen sunuyor" dedi.Ağrı'nın Patnos ilçesinden gelen Hamdullah Denizhan ise, Muradiye Şelalesi'ne ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.