Vanlı esnaf 20 yıldır kuşlara gözü gibi bakıyor

Van'da eski buğday pazarının yıktırılmasıyla aç kalan binlerce güvercine 20 yıldan beri sahip çıkan Mevlüt İzci isimli esnaf, güvercinlere çocukları gibi bakıyor. Kuşlara olan ilgisinden dolayı İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulan kuş yemleme alanı sorumlusu görevini alan İzci, kış aylarında yiyecek bulamayan kuşları beslediği gibi onları her türlü tehlikeden de koruyor.

Sabahın erken saatlerinde kar yağışından sonra yiyecek bulamayan güvercinler, barınak edindikleri çatılarda İzci'nin gelmesini bekliyor. Erken saatlerde iş yerini açan İzci, ilk olarak kuş yemleme alanına buğday serpiyor. Kanat çırparak sevgi gösterisinde bulunan güvercinler, İzci'nin dışarı çıkmasıyla birlikte yere konmaya başlıyor. İzci'nin attığı yeme akın eden binlerce güvercinin uçuşu ise görsel bir şölen oluşturuyor.

İHA muhabirine konuşan kuş yemleme alanı sorumlusu Mevlüt İzci, eski buğday pazarının yıktırılmasıyla aç kalan binlerce güvercine sahip çıktığını belirtti. Kuşlara büyük bir sevgi beslediğini ifade eden İzci, vatandaşların da özellikle kış aylarında kuşlara sahip çıkmasını istedi. Kuşların sayıca çok olmasından dolayı verilen yemlerin yetmediğine dikkat çeken İzci, "Sabah erkenden iş yerine gelip buğdaylarını döküyorum. Ardından binlerce güvercin gelip yem yiyor. Eğer vatandaş yemi vermediyse ben gücüme göre yem veriyorum. Tabi buradan geçen bazı vatandaşlar kuşlarla ilgilenip yem veriyor. Buraya binlerce kuş geliyor ve bizim verdiğimiz yemler yetmiyor" dedi.

"KUŞLARA YEM VERİRKEN STRES ATIYORUM"

Kuşlara yem verirken kendini huzurlu hissettiğini ve insanların da aynı şekilde hissetmeleri için kuşlara yem atmasını isteyen İzci, "Kuşları çağırdığım vakitte bir çocuğun babasına koştuğu gibi geliyorlar. Kuşların içlerine girdiğimde ise bir sevgi ve muhabbet tadıyorum. Kuşlara yem verirken stres atıyorum. Yazık, günah, dilsiz hayvanlardır. Allah herkesin rızkını verdiği gibi bunların rızkını da biz kullarının eline bırakmış. Vatandaşlarımızın da kuşlara bakıp ilgilenmesi çok iyi olacaktır" diye konuştu.

"KUŞLARI BALIK AĞIYLA AVLADILAR"

Kuşları olası tehlikelerden korumak için çaba sarf ettiğini belirten İzci, geçtiğimiz günlerde 3 gencin kuşları balık ağıyla avladığına şahit olduğunu söyledi. Gençleri uzaklaştırarak kuşları da ağdan kurtardığını anlatan İzci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz günlerde kahvede çalışırken, 3 genç kuşları avlamak için balık ağıyla geldi. Gençlere bu ağla ne yapacaklarını sorunca, kuşları yakalayacaklarını söylediler. Tabi ben bunu kabul etmedim ve gençler oradan gittiler. Bir gün sonra yine aynı gençler ben yoğun bir şekilde çalıştığım vakitte tekrar kuşları avlamaya geldi. Ben onlara yetişene kadar onlar balık ağıyla 5-6 tane kuşu yakaladılar. Ben ise gençleri uzaklaştırdıktan sonra kuşları kurtarmak için ağın iplerini kestim. Bu şekilde kuşları geri saldım. Bu gibi olayların yaşanmaması için yetkilerin bana yardımcı olmalarını istiyorum."