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Vatandaşlar halk pazarı yerine tanzimi seçti

Samsun’da vatandaşlar halk pazarındaki fiyatları pahalı bularak, pazar alışverişlerini tanzim satış noktalarından yapmayı tercih etti.

Türkiye'de büyük şehirlerde uygulanan tanzim satış yerleri, 27 Şubat'tan itibaren Samsun'da da hayata geçti. İlkadım'da 5, Atakum ve Canik birer tanzim satış yeri olmak üzere toplam 3 ilçede 7 tanzim satış yerinde vatandaşa ucuz sebze, meyve bakliyat satılıyor. Samsun merkezinde halk pazarları genelde Cumartesi günü kurulurken, pazardan elleri boş dönen vatandaşlar, tanzim satış noktalarından alışveriş yapmayı tercih ettiler. Salatalık ve soğanın da satılmaya başlandığı tanzim satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

"PAZARA GİTTİK ELİMİZ BOŞ DÖNDÜK"
Pazar fiyatlarından dolayı pazardan alışveriş yapamadıklarını dile getiren vatandaşlar, "Tanzim fiyatları Pazar fiyatlarına göre çok uygun. Tanzimden alışveriş yapabilmek için ta köyden geldik. Sabah halk pazarına gittik ama fiyatlar çok pahalıydı. Elimiz boş döndük. Eşimle beraber tanzimden alışveriş yaptık. Tanzim fiyatları pazar fiyatlarına göre yarı yarıya daha uygun. Manavlar ve pazarlar da fiyatları bu seviyeye çeksin" dediler.
Tanzim satış noktalarında elma 3, kuru soğan 2, patates 2, patlıcan 4,5, biber 6, domates 3, salatalık 4, 2 kg nohut 11, 2 kg yeşil mercimek 9 ve 5 kg'lık Osmancık pirinci ise 30 liradan satılıyor.

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Vatandaşlar halk pazarı yerine tanzimi seçti
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