Vefat eden 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor
97 yaşında vefat eden, TEMA Vakfı Onursal Başkanı nam-ı diğer ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor.
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