Web TV Yaşam Vefat eden 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor

Vefat eden 'Toprak Dede' Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor

22.01.2020 | 13:25

97 yaşında vefat eden, TEMA Vakfı Onursal Başkanı nam-ı diğer ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca, son yolculuğuna uğurlanıyor.

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