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Venedik gondollarında Tokat türküsü

İtalya'nın Venedik şehrinin sokakları gondol sefası eşliğinde söylenen Tokat'ın en meşhur türkülerinden birisi olan 'Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın' türküsü ile yankılandı.

Tokat'ın en meşhur türkülerinden birisi olan; "Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın" türküsü Ozan Çekiç isimli bir Türk tarafından gondol üzerinde Venedik sokaklarında yankılandı. Aslen Diyarbakırlı olan ve Tokat'ta müzik öğretmenliği yapan evli ve 2 çocuk babası Ozan Çekiç, Tokatlı arkadaşlarıyla birlikte İtalya'nın su kanallarıyla meşhur Venedik kentine turist olarak gitti. Yanına sazını da alan 41 yaşındaki öğretmen, bu su kanalları üzerinde yaptığı gondol gezisinde Tokat'ın en meşhur türkülerinden birisi olan "Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın" türküsünü seslendirdi. Venedik kanallarında sazı ve sesi ile okuduğu türkünün videosunu sosyal medyada paylaşan 17 yıllık müzik öğretmeni Ozan Çekiç'e başta Tokatlılar olmak üzere bir çok vatandaştan tebrik ve destek mesajı geldi.

Çekiç, amacının dünyadaki tüm turistlik yerlerde türküler söylemek ve türküleri bu yolla gençlere ve çocuklara sevdirmek olduğunu söyledi.

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Venedik gondollarında Tokat türküsü
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