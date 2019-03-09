Virajı alamayan kamyonetin devrilme anı kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde viraja hızlı giren kamyonetin savrularak devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli’nin İzmit, Körfez ve Gölcük ilçelerinde aşırı hız sebebi ile meydana gelen 3 kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kent güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen ilk kaza, 4 Ocak tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Adalet Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. D100 Karayolu’ndan Sefa Sirmen Bulvarı’na dönüş yapmak isteyen Sacit K. idaresindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı. Kent güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada, kamyonetin hızlı bir şekilde viraja girdiği ve savrularak yan yattığı görülüyor. Arkadan gelen bir hafif ticari araç, yolun ortasında bir anda devrilen kamyona çarpmaktan son anda kurtuluyor.