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Vurdum duymaz sürücü Üsküdar Sahili’ni kilitledi

Üsküdar Salacak Sahili’nde sorumsuz bir sürücünün hatalı park yapması adeta trafiği kilitledi. Dar yoldan geçemeyen otobüsün arkasında metrelerce kuyruk oluşurken vatandaşlar çareyi arabayı kaldırarak kenara çekmekte buldu.

Üsküdar Salacak Sahili'nde sorumsuz bir sürücünün yaptığı hatalı park yapması adeta trafiği kilitledi. Sorumsuz sürücünün aracı nedeniyle bir otobüs caddeden geçemedi. Kısa sürede otobüsün arkasında metrelerce araç kuyruğu oluşurken vatandaşlar duruma isyan etti. Bazı vatandaşlar çevrede araç sahibini ararken kimileri ise çareyi aracı kaldırmakta buldu. Otobüsün yolda kalmasına sinirlenen vatandaşlar, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında hatalı park edilen aracı adeta kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. Vatandaşların aracı taşıyarak kenara çekmesinin ardından otobüs de yoluna devam etti. Sorumsuz sürücünün yaptığı ise bu kadarına da pes dedirtti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntü vatandaşların da büyük tepkisini çekti.
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Vurdum duymaz sürücü Üsküdar Sahili’ni kilitledi
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