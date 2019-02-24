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Yabancı öğrencilerden İstanbul Boğaz'ı manzaralı kar keyfi

İstanbul Beykoz’da Kavacık Otağtepe’de yabancı öğrenciler Boğaz eşliğinde kar manzarasının keyfini çıkardı. O anları Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Saffet Azak kamerası ile böyle kaydetti...

Sabahaddin Zaim Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri Guyanalı Yahya Abdullah Haniff (19) ve Sudanlı Abdulellah Mohamed Tayfour (23) Fatih Korusu Doğa Kültür Merkezi olarak bilinen Otağtepe'deki seyir alanında tef eşliğinde ilahiler okudu, manzarının tadını çıkardı.

Türkiye'ye 1.5 yıl önce gelen gençler, ''İstanbul'da böyle bir manzaraya ilk defa şahit olduk. Kar çok güzel, insanın ruhunu açar, sakinleştirir. Ümraniye Libadiye'de oturuyoruz. Otağtepe'yi internette fotoğraflardan gördük. Kar topu oynamak, fotoğraf çekmek ve manzarada ilahi söyleyerek bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Gün boyu burada oturup manzarayı izleyeceğiz'' dedi.

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Yabancı öğrencilerden İstanbul Boğaz'ı manzaralı kar keyfi
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