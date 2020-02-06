Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil iş yerinin duvarına böyle çarptı | Video

Eyüpsultan'da bir sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerinin duvarına vurdu. Otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, bir kişi de otomobilin geldiğini son anda fark ederek iş yerine kaçtı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir şekilde sürücünün kontrolünden çıkarak bir telefon bayinin duvarına çarptı. Adeta iş yerine dalan otomobil, çalışanlara ve çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.