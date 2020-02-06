Yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil iş yerinin duvarına böyle çarptı | Video
Eyüpsultan'da bir sürücü otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerinin duvarına vurdu. Otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, bir kişi de otomobilin geldiğini son anda fark ederek iş yerine kaçtı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan İslambey Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir şekilde sürücünün kontrolünden çıkarak bir telefon bayinin duvarına çarptı. Adeta iş yerine dalan otomobil, çalışanlara ve çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
02:08
01:10
Adana park halindeki otomobil kundaklandı | Video 06.02.2020 | 09:36
01:11
01:33
Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada 05.02.2020 | 22:22
01:00
Van’da yürek yakan anons | Video 05.02.2020 | 21:57
01:39
Fırtına tekneyi karaya sürükledi | Video 05.02.2020 | 18:29
02:01
Çığ altından kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar o anları anlattı | Video 05.02.2020 | 18:29
01:30
Facianın olduğu bölge çığ riskine karşı boşaltıldı | Video 05.02.2020 | 18:29
02:35
Mardin’de zincirleme kaza: Araçlar yandı, 3 kişi yaralandı | Video 05.02.2020 | 18:29
01:34
Otobüs ile otomobil böyle çarpıştı: 3 yaralı | Video 05.02.2020 | 18:29
05:00
Canan Karatay'dan gribe karşı 'Tirşik çorbası' önerisi 05.02.2020 | 17:33
02:43
İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla beraber kış lastiği satışları arttı! 05.02.2020 | 17:30
00:17
02:09
05:22
05:37
01:17
Erzurum'da halk otobüsü devrildi | Video 05.02.2020 | 15:02
00:15
14 yıldır aranan şahsı JASAT timi kömür ocağında yakaladı | Video 05.02.2020 | 14:52