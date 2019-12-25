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Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü

25.12.2019 | 18:03

Mersin'in Erdemli ilçesinde devam eden yağışlar dolayısıyla yollara kayan toprak, düşen kaya parçaları ile devrilen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çamlı Mahallesi ile Kösbucağı bölgesinde 3 gündür süren yağış dolayısıyla köy yolları üzerinde zaman zaman küçük çaplı toprak kaymaları, kaya düşmesi ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşandı. Yol güzergahında 24 saat hazır bekletilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım ekipleri trafiği engelleyici olumsuzluklara anında müdahalede bulundu.

Yetkililer dağlık bölgelerde yağışlarla gevşeyen toprak örtüsünün tehlikeli olduğunu belirterek, oluşabilecek heyelan, yer yer toprak kaymaları ile kaya düşmesi gibi olumsuzluklara karşı sürücüler ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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