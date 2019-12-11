Yalova'da tersanede yangın!
Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bulunan Cemre tersanesi sabah saatlerinde çıkan yangın 45 dakika içinde kontrol altına alındı.
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