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Yalova'daki deprem güvenlik kamerasında

Yalova'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, Çınarcık'taki bir işletmenin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Bu sabah Yalova'da meydana gelen ve merkez üssü Çınarcık İlçesi olarak açıklanan 4.5 büyüklüğündeki deprem Çınarcık'taki bir işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada müşterileriyle ilgilenen işletme sahibi Turan Şahin, deprem anında müşterilerine "Deprem oluyor" diyerek dışarıya kaçtı. 1999 Marmara Depremi!ni yaşadıklarını ve bu nedenle de depremden korktuklarını söyleyen Şahin, "Depremi şiddetli olarak hissettik. Bursa yönünden gürültü ile geldi. Raflarımız da oynadı o esnada. Bu yüzden büyük bir panikle deprem oluyor diyerek dışarıya kaçtım. Bir anda kendimizi dışarıya attık" dedi.
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Yalova'daki deprem güvenlik kamerasında
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